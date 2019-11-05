Абромавичус каже, що має радника, делегованого Трампом

"У мене зараз три радники на громадських засадах, і я сподіваюсь їх побачити в штаті найближчим часом. Також у нас є іноземні радники, які делеговані, в тому числі самим Дональдом Трампом. Наприклад, доктор Вінтер, колишній міністр ВМС США. Він є спецпредставником уряду США з реформування українського ВПК. Радники раз на квартал приїжджають великою командою, і ми з ними спілкуємось на майданчику РНБО чи Укроборонпрому", - повідомив Абромавичус.

Він відкинув побоювання щодо можливого порушення державної таємниці та запевнив: "Великими секретами ми не ділимось. І тут, звичайно, перебільшено значимість цієї державної таємниці. Майже всі найбільші в світі виробники озброєння, всі публічні компанії торгуються на біржі. Кожного разу, коли вони щось продають до Саудівської Аравії, в Болгарію чи Китай, всі обсяги, вся номенклатура повністю викладається в Інтернет на біржу. Технології не розголошуються, а кількість – так, продали 500 танків, продали 2 крейсери тощо. Що це за секрети? Всі і так знають".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм наказом №641/2019 від 30 серпня 2019 року призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".