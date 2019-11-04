В Україні планують відкрити представництво Airbus

Міністерство внутрішніх справ України отримає у 2020 році ще 10 гвинтокрилів на потреби Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з віцепрезидентом компанії «Airbus Helicopters» Олів’є Мішелоном в Оксфорді, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125», - зазначив Арсен Аваков.

Читайте також: США виграли суперечку з Євросоюзом у СОТ в справі щодо субсидій Airbus

Очільник МВС також анонсував відкриття представництва Airbus в Україні.