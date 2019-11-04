В Україні планують відкрити представництво Airbus
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Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ України отримає у 2020 році ще 10 гвинтокрилів на потреби Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з віцепрезидентом компанії «Airbus Helicopters» Олів’є Мішелоном в Оксфорді, повідомляє Департамент комунікації МВС України.
«В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС і Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125», - зазначив Арсен Аваков.
Очільник МВС також анонсував відкриття представництва Airbus в Україні.