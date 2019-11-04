"Тарифну комісію" очолив посадовець, призначений до НКРЕКП Зеленським

Новообраним головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), став тимчасово призначений Президентом Володимиром Зеленським строком на 3 місяці Валерій Тарасюк.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП Головою Регулятора обрано Валерія Тарасюка згідно зі статтею 9 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання y сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

До цього головою НКРЕКП була Оксана Кривенко. Наразі, за інформацією пресслужби регулятора, вона лишається членом комісії.

Раніше в коментарі Укрінформу колишня очільниця НКРЕКП заявляла, що оновлений склад комісії не зможе переобрати голову комісії.

"Ні законом, ні якимось іншим документом не передбачена можливість переобрання голови. Такої можливості немає", - зазначала Кривенко.

Вона також запевняла, що не планувала сама подавати у відставку.

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Відповідно до закону про НКРЕКП, голова регулятора переобирається кожні два роки після дня затвердження першого складу регулятора. У разі дострокового припинення повноважень голови регулятора члени комісії у 10-денний строк обирають в.о. голови до призначення нового керівника.

У 2014 році Тарасюк уже був у складі регулятора, але був звільнений відповідно до нового закону про НКРЕКП. А 29 жовтня 2019 року Тарасюк повторно призначений на посаду члена НКРЕКП указом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня 2019 року Президент України призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щоб заповнити вакантні посади в регуляторі та сформувати кворум.

Водночас указами №778/2019 та №779/2019 Президент звільнив Олександра Формагея і Євгена Магльованного з посад членів комісії, які подали у відставку за власним бажанням.

Тарасюк народився у 1976 році, у 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. У серпні 2014 року призначений членом НКРЕКП, до цього працював директором департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.