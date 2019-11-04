Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні

Гривня продовжить незначно зміцнюватися щодо долара, поточного тижня готівковий долар у банках можна буде продати/купити приблизно за 24,5/24,7 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень поблизу 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі наголосили, що за тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,7%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,17 грн до 24,74 грн (-1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 24,86/25,14 до 24,67/24,95 (-0,8%).

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Американський інвестбанк JP Morgan знизив оцінку курсу долара на кінець поточного року до 25 грн з 25,5 грн, які він прогнозував місяць тому. На перший квартал 2020 року банк прогнозує курс долара 25,2 грн, на другий - 26,3 грн, на третій квартал - 27 грн.