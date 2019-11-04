Коли Порошенко додає, а Коломойський втрачає

Якщо не зміна влади в Україні, то міжнародна кон'юнктура скоригувала статки найбагатших людей країни. А от репутація – мало чого варта…

Минулого тижня журнал "НВ" спільно з інвесткомпанією Dragon Capital представив щорічний рейтинг 100 найбагатших українців. Сумарна вага "золотої сотні" України становить $34,8 млрд, що на $2,7 млрд менше, ніж рік тому. Цікаво, що сьогодні вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція дещо нижча, ніж рік тому (28%), і вже зовсім далека від показника 2013 року коли концентрація національного багатства в руках золотої "сотні" становила рекордні 40% (для порівнняння, сто найбагатших американців володіють приблизно 10% ВВП США).

Чудова "десятка"

Перші місця в рейтингу традиційно займає шістка мільярдерів – Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Петро Порошенко. Їх загальні статки – $17,8 млрд.

Рінат Ахметов (СКМ) – $9,629 млрд (за рік статки зменшилися на 21%); Віктор Пінчук (Інтерпайп) – $2,310 млрд (-14%); Вадим Новинський (Смарт-Холдинг)– $1,767 млрд (-22%); Ігор Коломойський (Група Приват) – $1,480 млрд (-8%); Геннадій Боголюбов (Група Приват) – $1,376 млрд(-16%); Петро Порошенко (Roshen)– $1,253 млрд (+12%); Олександр і Галина Гереги (Епіцентр-К)– $930 млн (+10%); Дмитро Фірташ (Group DF) – $792 млн (+62%); Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – $744 млн (-30%); Микола Злочевський (Burisma Group) – $686 млн (+8%)

Загальний статок першої десятки українських багатіїв – $20,9 млрд, або 60% статку всієї сотні. Це на 7% менше, ніж торік.

Беззмінним лідером рейтингу залишається Рінат Ахметов. Він володіє більш ніж четвертою частиною всіх статків 100 найбагатших українців. Капітал Ахметова у 189 разів більший, ніж у бізнесмена, який знаходиться на останньому сотому місці в рейтингу (Олександр Табалов, власник ТМ "Волошкове поле").

Цікаво, що Коломойський, хоч і втратив, але трохи обігнав свого давнього партнера по основному бізнесу Боголюбова (минулого року статки обох оцінювалися приблизно в $1,6 млрд).

Що стосується другої частини першої десятки, то її покинули власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і ще один співвласник групи Приват Олексій Мартинов (12-е). Екс-президент України Петро Порошенко залишився на шостому місці. Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на дев’яте місце, поступившись сьомим співвласникам мережі будівельних супермаркетів Епіцентр-К Олександру і Галині Герегам. У десятку цього року потрапили також Дмитро Фірташ (піднявся з 14-го на восьме місце) і Микола Злочевський (з 11-го на10-е).

Болючі втрати...

Як бачимо, перші п’ять найбагатших українців за рік втратили – сумарно близько $3,8 млрд. Більша частина суми, на яку збідніла перша п'ятірка, це "вклад" Ріната Ахметова – за рік його статки зменшилися на $2,6 млрд. Друга "п'ятірка" рейтингу, навпаки, змогла наростити капітали.

Андрій Беспятов

Андрій Беспятов, керуючий директор аналітичного департаменту Dragon Capital, пояснює падіння статків Ахметова і ряду інших учасників рейтингу тим, що значну частку українського експорту складають сировинні товари. А тому коливання світових цін на сировину миттєво позначаються на багатстві українських бізнесменів. Між тим, гірничо-добувна та металургійна галузі разом важать майже 30% від усіх активів українських багатіїв. За перші дев’ять місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом минулого року сталь на світових ринках впала в ціні на 17%, вугілля – на 33%. Відповідно у першому півріччі 2019 року чистий прибуток Метінвесту, металургійної компанії Ахметова, впав на 39%, а чистий прибуток ДТЕК, енергетичного холдингу Ахметова, на 38%, до 3,3 млрд грн.

Вартість акцій агрокомпаній на міжнародних біржах цього року теж пішла вниз. В результаті чого Юрій Косюк, власник Миронівського хлібопродукту, найбільшого національного виробника м’яса птиці, й випав з першої десятки рейтингу. Рік тому активи Косюка оцінювалися майже в $1 млрд, а в цьому році – в $663 млн (-27%).

Найбільше ж впали у відсотковому співвідношенні статки Валерія Короткова (Астарта, 36%), Олексія Мартинова (група Приват, 33%), Євгена Сігала (Агромарс, 30%), Костянтина Жеваго (Ferrexpo, 30%) і В’ячеслава Богуслаєва (Мотор Січ, 28%).

...й не дуже скромні здобутки

Рекордсменом з росту багатства цього року стали брати Клюєви (Андрій Клюєв очолював Адміністрацію президента за часів Віктора Януковича, а його брат Сергій Клюєв – народний депутат чотирьох скликань ВР) – у порівнянні з минулим роком їх бізнес-імперія додала у вартості… 285%. Таке різке зростання вартості їх активів було забезпечене в першу чергу успішною роботою компанії Укрграфіт, провідного вітчизняного виробника графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів електричних печей.

У ТОП-5 по темпах росту статків потрапили також Вадим Столар, народний депутат від ОПЗЖ і «джерело» критики київського мера ( компанія з управління активами Гарантія, 260%), Юрій Бойко (Укрістгаз, 224%), Володимир Зубик (Інтергал-Буд 122%) і Роман Лунін (Рітейл Груп, 121%).

А в абсолютному значенні найбільше примножив свої статки Дмитро Фірташ – на $300 млн (до $792 млн). Фірташ вже кілька років перебуває у Відні: його адвокати намагаються зупинити процес екстрадиції олігарха в Штати, де його підозрюють у змові з метою виплати хабарів в Індії. До всього у вересні цього року Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав монополістом на ринку азотних добрив хімічну компанію Ostchem Фірташа, зажадавши розділити бізнес і наклала штраф в розмірі 107 млн грн. Але незважаючи на це, бізнес-справи Фірташа йдуть вгору. Його медіагрупа Інтер продовжує бути одним з найбільш впливових гравців на вітчизняному ринку з часткою приблизно 20%. Крім того, дорожчає елітна нерухомість мультимільйонера в Європі.

Помітно, що незважаючи на втрату високої посади та політичного лідерства, експрезидент Петро Порошенко, власник кондитерської корпорації Roshen зміг примножити свої бізнес-активи на 12%. А от скандальний олігарх Ігор Коломойський, якого сьогодні називають мало не "тіньовим" президентом України, навпаки, трохи втратив (8%). Схоже, даються взнаки судові процеси у справі навколо націоналізації Приватбанку та обмеження, які наклав Лондонський суд на бізнес-активи Коломойського в світі.

Олександр Пасховер

Коментуючи результати аналогічного рейтингу НВ ще у 2017 році економіст Олександр Пасховер зазначав: "За роки існування рейтингу "100 найбагатших "Золота сотня" структура українського капіталізму не зазнала істотних змін. Які б потрясіння не переживала країна, економічні пропорції монументальні: Ринат Ахметов – завжди перший, а решта обличь з верхньої частини списку лише міняються місцями один з одним. Подібний результат говорить про те, що національна економіка все ще сконцентрована в руках невеликої групи осіб. І при цьому залишається сировинним придатком Європи. А значить, повністю залежить від зовнішньої кон'юнктури, яка зараз (станом на 2017 рік. – Авт.) є сприятливою".

В останні два роки в структурі вітчизняного капіталізму принципово нічого не змінюється, хіба що комусь із списку багатіїв періодично не таланить з міжнародною бізнес-кон'юнктурою. Знаходити точки дотику з будь-якою владою вони добре вміють – це традиція. Але вже сам той факт, що концентрація капіталу поступово падає, не може не радувати. Це може свідчити про збільшення нарешті економічного "різноманіття" в країні та нарощування його продуктивного потенціалу. В усякому разі, хотілося б у це вірити.

Марина Нечипоренко, Київ