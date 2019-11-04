Борги "Яблуневого Дару" виставили на торги

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив борги ТОВ "Яблуневий Дар" (враховуючи борг, в стягненні якого суд попередньо відмовив) на торги в рамках лоту активів неплатоспроможних банків.

У тому числі з молотка піде і борг, у стягненні якого суд раніше. Про це повідомляє онлайн-видання " Українські новини".

Торги заплановані на 7 листопада 2019 року. Про судовий програш у повідомленні про торги не йдеться, розповів адвокат компанії Ігор Кулак.

Раніше (29 жовтня) Господарський суд Львівської області прийняв рішення у справі про стягнення з ТОВ "Яблуневий Дар" на користь неплатоспроможного "Дельта Банку”. І постановив стягнути з компанії "Яблуневий дар" лише 0,37 млн грн. замість 28,09 млн грн. та 68,498 млн євро.

ТОВ "Яблуневий Дар" входить у групу підприємств, основним видом діяльності яких є переробка фруктів. Компанія належить львівському бізнесмену Тарасу Барщовському. Раніше "Яблуневий Дар" неодноразово фігурував у новинах у зв’язку з численними судовими справами про залік зустрічних вимог з "Дельта Банком".

Фото з відкритих джерел