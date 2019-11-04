Нацбанк знизив облікову ставку, бо очікує успішної співпраці з МВФ

Рішення Національного банку про зниження облікової ставки із 25 жовтня 2019 року на 1 п.п., до 15,5% базується на ключовому припущенні оновленого макроекономічного прогнозу щодо успішної співпраці з МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, посилаючись на підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України щодо рівня облікової ставки.

"Рішення щодо прискорення зниження облікової ставки базується на ключовому припущенні оновленого макроекономічного прогнозу щодо успішної співпраці з МВФ. Члени КМП вважають, що результати зустрічей української урядової делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні, а також анонсований приїзд місії МВФ у листопаді надають підстави для очікування підписання нового меморандуму про співпрацю та отримання першого траншу за новим кредитом до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання учасники дискусії також обговорили прогнозну траєкторію облікової ставки. Більшість членів КМП погодились, що, у разі розвитку подій за базовим сценарієм, пом’якшення монетарної політики продовжуватиметься. Вони вважають можливим досягнення облікової ставкою рівня 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку із 16,5% до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року.