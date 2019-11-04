Криклій хоче розділити Укрзалізницю на три компанії упродовж двох років
Укрінформ
Розділення АТ "Укрзалізниця" на три компанії може тривати від одного до двох років.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, для розподілу Укрзалізниці потрібен перехідний період, тому що крім самої реформи необхідно готуватися до зміни організаційної структури.
"Перехідний період мінімум рік, але будемо намагатися укластися в строк не більше ніж два роки. Ми спілкувалися з колегами з Польщі, у них анбандлінг залізниці тривав два з половиною роки. Вони це досить зручно і правильно зробили, і, думаю, ми можемо враховувати й їхній досвід. А є й інші, наприклад, Німеччина. Там процес триває два десятки років", - зазначив міністр.