Експорт українських зернових цьогоріч сягнув рекордних 39,8 мільйона тонн

Експорт вітчизняних зернових за 9 місяців 2019 року зріс на 44% - до 39,8 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба ІАЕ Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

“За січень-вересень 2019 року експорт вітчизняних зернових збільшився проти минулорічних показників за відповідний період майже на 44% і сягнув рекордних 39,8 млн тонн. При цьому вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% – до 6834 млн дол”, - йдеться у повідомленні.

За означений період за кордон було продано 13,7 млн тонн пшениці, загальною вартістю 2,5 млрд дол.; кукурудзи – 22,6 млн тонн, до 3,7 млрд дол.; ячменю – 3,3 млн тонн, до 0,6 млрд дол..

Зазначається, що найбільшими покупцями українського зерна у січні-вересні 2019 року, як і раніше, були країни Африки, Азії та Європи. Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль утримує Єгипет, частка якого у загальному експорті цієї продукції у січні-вересні 2019 року склала 14,1% вартісних обсягів поставок. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року ця країна на 75% збільшила вартість закупок зерна – до 966 млн дол.

Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш (3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Сукупно ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції даної групи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 листопада українські аграрії провели збирання зернових та зернобобових культур в Україні на площі 14,1 млн га, або 92% до прогнозу, та зібрали 66,7 млн тонн зерна при середній врожайності 47,2 ц/га.