НБУ визнав ексголову правління Родовід Банку власником істотної участі в АТ “Банк Січ”

Національний банк визнав Дениса Горбуненка фактичним контролером АТ “Банк Січ”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненка на діяльність АТ “Банк Січ” та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Відповідне рішення 30 жовтня 2019 року прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що Горбуненко формально не володіє акціями банку, однак є обґрунтовані підстави вважати, що він має можливість здійснювати вирішальний вплив на його управління та діяльність. Вирішальний вплив на банк полягає в можливості здійснювати вплив на формування складу органів управління банку та визначення його основних напрямів діяльності.

Усупереч вимогам законодавства Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку. У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в ньому.

Володіння істотною участю в банку без отримання погодження Національного банку не допускається. Наявність у структурі власності банку осіб, які володіють істотною участю, проте не отримали погодження Національного банку, може бути підставою для подальшого застосування заходів впливу. Якщо порушення не буде усунуто, структура власності банку може бути визнана Національним банком непрозорою.

"Наголошуємо на тому, що моніторинг структур власності банків України та робота стосовно забезпечення їх прозорості здійснюються на постійній основі. Також звертаємо увагу банків та їх акціонерів на потребу неухильного дотримання вимог законодавства стосовно розкриття інформації щодо структури власності банку та набуття істотної участі в ньому", - підкреслили в регуляторі.

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Питання щодо структури власності банку також може мати суттєвий вплив на дотримання банками обов’язкових економічних нормативів. Згідно зі статтею 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” власники істотної участі в банку та підконтрольні їм компанії є пов’язаними з банком особами. У зв’язку з цим поява нових власників істотної участі в банку може вплинути на показник нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9), зауважили в НБУ.

Як відомо, фактичними акціонерами АТ “Банк Січ” є Олег Баланда з часткою 55,615% акцій, Валерій Роздорожний – 31,016%, Андрій Мельник – 9,6257% та Олег Губанов із часткою 3,7433% акцій.