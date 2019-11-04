Нафта дешевшає в очікуванні виробничих даних з ЄС і США

Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки трейдери фіксують отриманий минулого уїк-енду прибуток напередодні свіжих європейських і американських економічних даних.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля нафти Brent становила $61,35 (-0,55%). Барель нафти WTI торгувався по $55,89 (-0,55%). Попередні торги за стандартам завершилися на рівні $61,69 і $56,20 відповідно.

У п'ятницю ціни на нафту підскочили приблизно на $2/бар. після того, як Пекін і Вашингтон заявили, що досягли значного прогресу в торговельних переговорах. При цьому представники США заявили, що угода може бути підписана вже цього місяця.

Зниження кількості бурових установок у США протягом другого тижня поспіль і оптимістичний звіт щодо зайнятості у США також підтримали ціни на нафту минулого тижня.

Скорочення видобутку з боку ОПЕК + - теж сприяє зростанню цін. Водночас, РФ знову не виконала цільові показники зі скорочення виробництва в жовтні.

Видобуток ОПЕК відновився у жовтні з 8-річного мінімуму після швидкого відновлення виробництва в Саудівській Аравії. Це компенсувало втрати в Еквадорі і добровільні скорочення в рамках угоди ОПЕК +.

Протести в головному порту Іраку в Перській затоці Умм-Каср в суботу не вплинули на експорт нафти другого за величиною виробника ОПЕК, який в основному здійснюється з прилеглих морських платформ.

Saudi Aramco в неділю, нарешті, почала первинне публічне розміщення акцій (IPO), але опублікувала мінімум інформації про кількість акцій, які будуть продані, а також про ціну і дату запуску.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,48 долара за барель, що на 21 цент нижче рівня закриття торгів ($61,69).