Нафта дешевшає в очікуванні виробничих даних з ЄС і США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля нафти Brent становила $61,35 (-0,55%). Барель нафти WTI торгувався по $55,89 (-0,55%). Попередні торги за стандартам завершилися на рівні $61,69 і $56,20 відповідно.
У п'ятницю ціни на нафту підскочили приблизно на $2/бар. після того, як Пекін і Вашингтон заявили, що досягли значного прогресу в торговельних переговорах. При цьому представники США заявили, що угода може бути підписана вже цього місяця.
Зниження кількості бурових установок у США протягом другого тижня поспіль і оптимістичний звіт щодо зайнятості у США також підтримали ціни на нафту минулого тижня.
Скорочення видобутку з боку ОПЕК + - теж сприяє зростанню цін. Водночас, РФ знову не виконала цільові показники зі скорочення виробництва в жовтні.
Видобуток ОПЕК відновився у жовтні з 8-річного мінімуму після швидкого відновлення виробництва в Саудівській Аравії. Це компенсувало втрати в Еквадорі і добровільні скорочення в рамках угоди ОПЕК +.
Протести в головному порту Іраку в Перській затоці Умм-Каср в суботу не вплинули на експорт нафти другого за величиною виробника ОПЕК, який в основному здійснюється з прилеглих морських платформ.
Saudi Aramco в неділю, нарешті, почала первинне публічне розміщення акцій (IPO), але опублікувала мінімум інформації про кількість акцій, які будуть продані, а також про ціну і дату запуску.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 61,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,48 долара за барель, що на 21 цент нижче рівня закриття торгів ($61,69).