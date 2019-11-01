"Газові" пристрасті: польський експерт назвав найкращий і найгірший крок для України

Будівництво Nord Stream 2 не буде завершено до кінця року попри згоду Данії, і це може дати Україні шанс на кращу переговорну позицію з Газпромом щодо транзиту газу.

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу висловив польський експерт з енергетичних питань, головний редактор видання BiznesAlert Войцєх Якубік.

"Данці дали згоду на його створення, але це не означає, що проєкт Nord Stream 2 буде готовий до кінця 2019 року. Його реалізація може затриматися навіть на пів року з огляду на те, що об’єднання німецького та данського відрізків газопроводу може відбутися лише весною", - зазначив Якубік.

За його словами, той факт, що цей проєкт не буде готовий до кінця року, дає кращу переговорну позицію для України у переговорах з Газпромом, адже росіяни не зможуть відмовитися від українського шляху, а потребуватимуть якоїсь транзитної угоди.

З іншого боку, як зауважив Якубік, росіяни затягують переговори з Єврокомісією та Україною, а також ведуть двосторонні переговори з Німеччиною, очікуючи на завершення Nord Stream 2 і початок постачання газу через цей газопровід, щоб покращити свою переговорну позицію.

"Зараз триває своєрідне змагання з часом. Найкраще, що може зробити Україна, – це завершити реформи і змусити Газпром при підтримці Єврокомісії підписати контракт, який відповідатиме європейському законодавству, і який захищатиме українську сторону від дій російського монополіста", - констатував польський експерт.

Якубік переконаний, що Росія, у свою чергу, намагатиметься використати незрозумілу ситуацію наприкінці року, коли завершиться нинішній контракт, але відбудеться затягування з підписанням нового на транзит газу, що відобразиться на перерві у поставках газу. І хоча всі сторони технічно готові до такого розвитку подій, це може бути черговим інструментом політичного тиску у комплексних переговорах Росії з Україною, зокрема й про майбутнє Донбасу, зазначив він.

"І найгірше, що могла б зараз зробити Україна, це – піти на якісь двосторонні домовленості з Росією, спокушаючись на дешевший російський газ, який номінально буде дешевшим, але у тривалій перспективі обернеться коштовною залежністю від Росії", - констатував експерт.

На переконання Якубіка, Росія також хоче схилити Україну, аби та припинила усі арбітражні процеси проти російського газового монополіста.

"Відомо, що Росія вже програла справу у суді і може програти наступні. Тому вона хоче вирішити цю проблему пакетно, щоб попри програші у суді не платити штраф. У цьому, власне, полягає стиль переговорів росіян: все змішати, заскочити іншу сторону зненацька і змусити її до поступок", - наголосив він.

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Якубік зазначив, що Єврокомісія повинна надати підтримку Україні, а такі члени ЄС, як Німеччина чи Угорщина, не повинні вести самостійної енергетичної політики щодо Росії, що послаблює позицію України.

Як повідомлялося, енергетичне агентство Данії (ЕАД) 30 жовтня видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу Nord Stream 2 на території данських територіальних вод у Балтійському морі.

Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.