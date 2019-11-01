Укрзалізниця “розпрощається” зі штатними танцюристами та дроворубами

У 2020 році Укрзалізниця планує скоротити 40-50% адміністративного персоналу, натомість виробничі кадри буде збережено.

Про це розповів член правління АТ “Укрзалізниця” Желько Марчек, повідомляє пресслужба компанії.

“У 2020 році Укрзалізниця розпочне скорочувати адміністративний персонал. Планується оптимізувати працівників цієї категорії на 40-50%. Натомість виробничі функції та кадри буде збережено, а де необхідно – навіть підсилено”, - заявив Марчек.

Він додав, що триває робота з профільним міністерством, урядом, Світовим банком над програмою оптимізації штату компанії за наступні 3-5 років.

Крім того, за словами Марчека, Укрзалізниця поступово позбавлятиметься непрофільних активів.

«Укрзалізниця платить зарплату дроворубам, лісничим та танцюристам. На балансі компанії – сотні підприємств, не пов'язаних із залізничними перевезеннями. Ця радянська спадщина змушує нас сплачувати комунальні послуги й податок на землю. У той час, коли з 200 об'єктів соціальної сфери прибутковими є лише 10. Отже, активів, які не стосуються колій, рухомого складу та засобів зв'язку, нам доведеться позбутися», – наголосив Марчек.

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На його думку, продаж непрофільних активів та зменшення чисельності працівників має сприяти збільшенню заробітної плати основного виробничого персоналу.