При скороченні транзиту газу втричі Україна втратить до 1% ВВП - Нацбанк

Національний банк припускає, що транзит газу територією України скоротиться до 50 млрд кубометрів у 2020 році і до 30 млрд кубометрів - у 2021 році. При цьому прямі втрати економіки щороку становитимуть менше 1% ВВП.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Згідно з припущеннями НБУ до базового сценарію макроекономічного прогнозу обсяг транзиту може скоротитися з близько 90 млрд куб. м у 2019 році до 50 млрд куб. м у 2020 році та до 30 млрд куб. м з 2021 року. Прямі втрати економіки, якщо порівняти з обсягами транзиту на рівні 2019 року, становитимуть 0,6% ВВП у 2020 році і 0,9% ВВП у 2021 році та надалі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що припинення не тільки призведе до прямих втрат валютних надходжень, а й створить ризики для діяльності суміжних секторів економіки та забезпечення власних потреб України газом.

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Оскільки на сьогодні визначеності щодо обсягів транзиту немає, НБУ розглядає й альтернативні сценарії, які передбачають як вищі, так і нижчі обсяги транзиту.

"Росія активно вводить в експлуатацію обхідні газопроводи, які за сумарною потужністю здатні повністю замінити українську ГТС в найближчі роки", - констатують у пресслужбі НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, українська газотранспортна система за січень-вересень 2019 року доставила до європейських країн і Молдови 64,3 млрд кубометрів газу. Це на 1% більше аналогічного показника торік.

Завдяки транзиту газу Україна отримує близько 3 млрд дол. США на рік. Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

28 жовтня у Брюсселі відбулися тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною і Росією щодо транзиту російського газу на європейський ринок територією України.

У Росії пропонували продовжити чинний контракт на транзит на 1 рік. Україна та Єврокомісія виступають за укладення договору на транзит газу терміном на 10 років. У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно.

Попередні раунди тристоронніх переговорів щодо транзиту газу відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня та 19 вересня 2019 року.