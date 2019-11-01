Стало відомо, хто буде аудитором НБУ впродовж наступних п'яти років

Компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" здійснюватиме аудит річної фінансової звітності Національного банку впродовж наступних п'яти років.

Про це повідомляє пресслужба НБУ .

"Незалежний аудит річної фінансової звітності Національного банку України за міжнародними стандартами протягом наступних п'яти років здійснюватиме ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". Цю компанію було визначено як незалежного аудитора за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" і затверджено рішенням Ради Національного банку України минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що зовнішній аудит є одним із елементів контролю за діяльністю Національного банку, а річна фінансова звітність на практиці забезпечує прозорість та підзвітність Національного банку як державної інституції.

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" входить до глобальної мережі фірм Ernst & Young. Компанії цієї мережі підтверджують звітність близько 20 центральних банків світу. Ernst & Young належить до Великої четвірки аудиторських компаній - чотирьох найбільших у світі компаній, що надають аудиторські і консалтингові послуги.

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Національний банк раніше вже співпрацював із ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". Ця аудиторська фірма підтверджувала фінансову звітність Національного банку за 2011–2013 роки, у період, коли регулятор перейшов на повне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (у 2012 році).

Як повідомлялось, попереднім аудитором річної фінансової звітності Національного банку було ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Водночас за Законом України "Про Національний банк України" одна й та сама фірма не має права проводити такий аудит більш як п'ять років поспіль.