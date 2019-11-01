Голова Митної служби розвінчує міф "у Нефьодова не дуже виходить"

Митні платежі у липні-жовтні 2019 року збільшилися на 2,4% або на 106 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Facebook.

"Ось динаміка митних платежів за той час, поки наша команда створює "Нова митниця". При цьому вартість оподаткованого імпорту за цей час знизилась на 0,8% (газ і нафта падають в ціні на світових ринках). То хто запускає міф, що "у Нефьодова не дуже виходить"? - зазначив він.

За його словами, учора було цікаве обговорення на комітеті податкової та митної політики.

"Зараз йде гойдалка - ми або робимо системну реформу митниці й звільняємо старі кадри (перші 500 вже готуються на вихід) або "не розхитуємо човна і використовуємо ті ж методи, що і раніше". Під цю гойдалку запускаються купи міфів. Просто думайте, кому це вигідно", - додав голова митниці.

Нефьодов зазначив, що його завдання - будувати митницю, яка працює згідно із законом, а не по телефонному праву.

"Моє завдання просте як двері - будувати митницю, яка працює по закону, а не по телефонному праву. Яка користується довірою суспільства. Яка платить співробітникам адекватні зарплати - але і карає всіх неадекватів у власних рядах. Яка працює швидко і непомітно для білих імпортерів-експортерів. Точно знаю, що більшість членів комітету поділяють таке бачення. І перемогти корупційну гідру ми можемо тільки разом. То зробимо їх разом?", - написав голова митної служби.

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Як повідомлялося, в інтерв'ю УП голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що ОП користується послугами колишнього голови Служби безпеки ексвіце-прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультацій щодо митниці. Богдан також зазначив, що хоча головою ДМС є Максим Нефьодов, "у нього зараз не дуже вдається" реалізувати свої ідеї.