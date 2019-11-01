Ціни на нафту можуть показати тижневе зниження через глобальні пропозиції

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, але можуть знизитися приблизно на 4% за підсумками тижня через зростання рівня глобальної пропозиції та невизначеності щодо майбутнього попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $59,77 за барель, що на $0,15 (0,25%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів опустилася на $0,62 (1,03%), до $59,62 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,28 (0,52%) - до $54,46 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $0,88 (1,6%), до $54,18 за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 3,9%, WTI - на 4,1%. У жовтні вартість Brent зросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.

На ринку зростає занепокоєння з приводу глобального економічного зростання та попиту на нафту. Незважаючи на те, що лідери зі Сполучених Штатів і Китаю намагаються покласти край 16-місячній торговельній суперечці, надій на успішне завершення переговорів між делегаціями двох країн стає все менше.

«Стурбованість з приводу торговельного спору між США і Китаєм знову на порядку денному», - заявив Стівен Іннес, стратег-аналітик по АТР в AxiTrader.

Ринок отримав деякий перепочинок від поганих економічних даних після несподіваного відскоку в приватному огляді виробничої активності Китаю, який контрастував із суворими результатами офіційного звіту, опублікованого напередодні. Однак у жовтні активність японських підприємств знизилася до більш ніж трирічного мінімуму, що стало новим небезпечним сигналом для третьої за величиною економіки світу.

Комерційні запаси нафти у США зросли минулого тижня на 5,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 494 тис. бар., зазначається у звіті Міненерго США.

Опитування агентства Reuters показало, що в 2019 і 2020 рр. світові ціни на нафту, ймовірно, залишаться під тиском надлишкової пропозиції та уповільнення світової економіки. На думку економістів і аналітиків, які взяли участь в опитуванні, вартість нафти марки Brent становитиме в середньому $64,16/бар. у 2019 і $62,38/бар. у 2020 роках.

Тим часом, видобуток нафти у США в серпні зріс майже на 600 тис. бар/добу (б/д) до рекордних 12,4 млн б/д, свідчать дані Міненерго, опубліковані напередодні. При цьому видобуток нафти членами ОПЕК відновився в жовтні з восьмирічного мінімуму. Експерти звертають увагу на швидке відновлення видобутку в Саудівській Аравії до 9,8 млн б/д після нападів на нафтові об'єкти Saudi Aramco. Це з надлишком компенсує втрати нафтовидобутку в Еквадорі й добровільні обмеження поставок членами альянсу ОПЕК+.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 59,53 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 59,50 долара за барель, що на 12 центів нижче за рівень закриття торгів ($59,62).