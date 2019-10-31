Візит постійного представника МВФ до Полтави: "Потрібно було 310 років, щоб повернутися сюди"

Пан Люнгман натякає на своє шведське громадянство

Вважається, що послам іноземних держав подобається проводити частину свого часу за межами Києва, при чому, чим більше, тим краще. Втомлюючись від офіціозу, вони прагнуть відчути вібрації життя справжньої України та зануритись у повсякденну діяльність тих, хто зазвичай прихований за цифрами, графіками, нескінченними конференціями та багатосторінковими доповідями.

Ми можемо тільки здогадуватися, чи саме таке бажання змусило вирушити до Полтави постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Йосту Люнгмана. Однак, подивившись на щільний графік його візиту, ми переконалися, що посланник МВФ цікавиться безліччю питань. Укрінформ мав рідкісний шанс супроводжувати дипломата на деяких його зустрічах у Полтаві і був вражений поєднанням підходу «місцевої дії та глобального мислення», продемонстрованому різними полтавськими авдиторіями.

Лекція в університеті

Відкриту лекцію в Полтавському університеті економіки і торгівлі відвідало понад 100 студентів (серед них було багато іноземців) та викладачів. Вступне зауваження - «мені потрібно було 310 років, щоб повернутися до Полтави» - задало щирий тон 40-хвилинному екскурсу в історію МВФ, його modus operandi (спосіб роботи), відносин Фонду з Україною та проблеми, з якими стикається українська економіка. Зрозуміло, що пан Люнгман натякав на своє шведське громадянство та пов'язані з цим асоціації. Лекцію супроводжувала інтенсивна сесія відповідей на різні питання - від запитань про відкриття внутрішнього ринку землі для іноземців до питань про вимоги програм за підтримки МВФ та того, як МВФ оцінює рівень їх реалізації. Чи то лекція була дуже цікавою (а вона справді була такою), чи то полтавські студенти чудово виховані, оскільки їхня увага в основному була зосереджена на ораторі, а не на їхніх гаджетах, що є рідкісним явищем в наш час.

Як працює принцип "гроші йдуть за пацієнтом"

Йоста Люнгман

У той час як сімейні лікарі (лікарі загальної практики) та пов'язані з ними реформи первинної медичної ланки вже почали вплітатися у життя українського суспільства, зміни на вторинній ланці - в стаціонарах та у сфері спеціалізованого лікування - давно назріли. І тут Полтава у лідерах, оскільки це єдина область в Україні, яка здійснює пілотний проект з питань бюджетування та фінансування другого рівня охорони здоров’я. Хоча лікарні в решті областей України все ще фінансуються залежно від того, скільки днів пацієнт проводить у закладі (рахуючи «ліжко-дні» - радянська спадщина Семашка), полтавські заклади охорони здоров’я отримують кошти від Національної служби охорони здоров’я в залежності від послуг, тобто від числа якісних утручань, які вони виконують, та від результатів своєї діяльності. Це тектонічна зміна способу функціонування лікарень та того, як головні лікарі мають планувати майбутнє своїх закладів. Медики починають думати, як економісти, рахуючи норму прибутковості бюджетних коштів і намагаючись пом’якшити або усунути втрати, спричинені неефективним використанням грошей платників податків. Тим не менш, представник МВФ був надзвичайно здивований великою кількістю закладів охорони здоров’я на Полтавщині, стверджуючи, що їхня кількість можливо така ж сама, або навіть більша, ніж в цілій Швеції.

Тарифи на опалення напередодні опалювального сезону

Зустріч з місцевим підприємством теплокомуненерго - «Полтаватеплоенерго» - стала відкриттям для обох сторін. Полтавським господарям було корисно отримати інформацію з перших рук та дізнатися, чому існує настільки сильна кореляція між макроекономічною стабільністю та ринковими тарифами на енергоносії, в тому числі на опалення. Посланнику МВФ було не менш цікавим розширити свої знання про тонкощі процесу перегляду тарифів, «прокляття»хронічного недоінвестування, про «глухий кут» примусового стягнення прострочених платежів за комунальні послуги (не сплачують переважно відносно заможні домогосподарства) та причини того, чому мешканці будинків часто незадоволені встановленням побудинкових лічильників. Одним з найдивовижніших відкриттів цієї тригодинної розмови було з’ясування того, що деякі виробничі фонди, які використовуються комунальним підприємством, мають той самий вік, як і саме це підприємство - 50 років. Повністю амортизовані та списані за всіма стандартами бухгалтерського обліку, ці насоси продовжують перекачувати, а ці котли продовжують нагрівати, що відбивається відповідним чином на показниках ефективності та втратах.

12 000 робочих місць і мільярд гривень податків

Заслугами Полтавської бізнес асоціації є 12 000 робочих місць, створених роботодавцями-засновниками, та мільярд гривень сплачених податків. Зважаючи на такий внесок, місцевий бізнес заслуговує на те, щоб знати, як витрачаються їхні податки, чи вони витрачаються розумно, і чи механізми держави та місцевого самоврядування працюють прозоро та сумлінно. Зустріч з представником Міжнародного валютного фонду в Україні була піднесеною та чудовою в тому сенсі, що жоден з учасників не зосереджувався на проблемах власної компанії. Обмін думками висвітлив питання, важливі, як для розвитку Полтави, так і для розвитку національної економіки в цілому. Державна податкова служба – чи це є орган, орієнтований на надання послуг, чи суто фіскальний орган? Трудова міграція – чи здатні роботодавці самостійно (без підтримки держави) утримувати працівників від пошуку роботи в інших місцях за межами України? Інвестиції в цінні папери – чи не завадять вони дуже потрібним інвестиціям в реальний сектор? Чи зможе зрештою Україна зруйнувати монополії? Спрощене оподаткування – чи запрацює закон про касові апарати в складному юридичному середовищі, де бюджет недоотримує надходжень внаслідок зловживань зі схемами з оптимізації податків? Інклюзивне зростання – чи відбудеться воно, та коли «цей приплив підніме всі човни»?

Котляревський, Полтавська битва, галушки та газові свердловини

Низка образів, що асоціюються з Полтавою, неодмінно включає видобувну промисловість з газовими свердловинами поміж соєвих та соняшникових полів. Під час візиту до «Полтавагазвидобування» Йоста Люнгман відвідав нову газову свердловину, на якій, як очікується, незабаром розпочнеться розвідка. Це абсолютно нове обладнання, яке коштує багато мільйонів доларів. Рішення про встановлення цього обладнання було прийнято два роки тому. Такий час є необхідним для реалізації таких рішень. "Ця нова газова установка, порівняно зі старими, є космічним кораблем», – зазначив один із інженерів.

Те саме стосується і реформ та змін в економіці – рішення щодо них ухвалюється сьогодні, і потрібні роки, щоби вони зматеріалізувалися . Однак, як і у випадку з тією буровою біля Опішні, важливо ухвалити зважене рішення сьогодні , щоби через роки відчути його результат.

Станіслав Голубенко, спеціально для Укрінформу

Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ