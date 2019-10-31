Нафта дорожчає через припинення роботи трубопроводу в США

Ціни на нафту еталонних марок зростають у четвер на новині про те, що робота одного з провідних в Кушингу трубопроводів була припинена через витік нафти в Північній Дакоті.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,21 (на 0,35%) - до $ 60,82 за барель. У середу їх ціна знизилася на $ 0,98 (на 1,59%), склавши на закриття $ 60,61 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднімаються на $ 0,13 (на 0,24%) - до $ 55,19 за барель. За підсумками попередньої сесії, їхня ціна зменшилася на $ 0,48 (на 0,86%), закрившись на позначці $ 55,06 за барель.

TC Energy Corp. оголосила про форс-мажор на нафтопроводі, потужність якого становить 590 тис. барелів на добу.

Негативом для ринку в середу стало повідомлення міністерства енергетики США, згідно з якими запаси нафти в країні минулого тижня виросли на 5,7 млн ​​барелів. Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних S & P Global Platts, передбачав збільшення всього на 2,5 млн барелів.

Запаси нафти на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, підвищилися четвертий тиждень поспіль - на 1,57 млн ​​барелів, більш високими темпами, ніж припускали дані Американського інституту нафти (API). Оцінки API, опубліковані у вівторок, вказували на зростання на 1,22 млн барелів.

Запаси бензину в США минулого тижня, згідно з офіційними даними, впали на 3,04 млн барелів - до мінімуму майже за два роки, дистилятів - скоротилися на 1,03 млн барелів. Експерти в середньому очікували зниження резервів бензину на 2,5 млн барелів, дистилятів - на 2,4 млн барелів.

Видобуток нафти в США не змінився в порівнянні з попереднім тижнем, залишившись на рівні 12,6 млн барелів на добу.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 60,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,16 долара за барель, що на 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 60,24).