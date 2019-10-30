Рада ратифікувала зміни щодо усунення подвійного оподаткування з кількома країнами

ВР ратифікувала зміни щодо усунення подвійного оподаткування з кількома країнами

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї".

За законопроєкт №0002 проголосували 333 народних депутати, повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Верховна Рада Україні ухвалила в цілому закон про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

За проєкт закону № 0006 проголосувало 323 народних депутати, повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що ратифікація протоколу дозволить вдосконалити норми конвенції зі Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна.