Вінниччина шукає інвесторів для трьох проєктів на понад $283 мільйони

Вінниччина шукає інвесторів для трьох потужних інфраструктурних проєктів загальною вартістю понад 283 млн доларів США – на розвиток аеропорту «Вінниця», курортополісу Хмільник та будівництво мосту «Ямпіль-Косеуць».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«В рамках проведення форуму, що відбувся 29 жовтня у м. Маріуполі за участю та ініціативи Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, презентуючи свій інвестиційний потенціал, Вінниччина представила три масштабних проєкти, що характеризують наш край, як найбільш привабливий до залучення інвестицій. А саме, проєкт «Розвиток Міжнародного аеропорту «Вінниця», проєкт «Курортополіс Хмільник» та проєкт «Будівництво мостового переходу через р. Дністер», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у департаменті, загальна вартість інвестицій, яку планують залучити в ОДА на реалізацію цих трьох проектів, становить понад 283 млн доларів США.

Зокрема, реалізація проєкту «Розвиток Міжнародного аеропорту «Вінниця» передбачає реконструкцію штучної злітно-посадкової смуги, перону, засобів посадки, світлосигнальної системи та радіонавігації. Окрім того, будівництво мультимодального вантажно-логістичного центру дасть змогу збільшити попит на експорт товарів та імпортних поставок електронної комерції, дозволить скоротити ланцюги поставок, оптимізувати товарні потоки, підвищити маневреність поставок, пришвидшити та оптимізувати надання митних, брокерських та інші необхідних видів послуг. Необхідний загальний обсяг капітальних вкладень на реалізацію даного проєкту - понад 135 млн дол.

Проєкт «Курортополіс Хмільник» має за мету створення умов для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності для збереження і ефективного використання природних лікувальних ресурсів курорту державного значення Хмільник. А також прискорення економічних реформ в лікувально-оздоровчій галузі та розвитку лікувального та оздоровчого туризму, створення центру радонотерапії європейського значення.

Враховуючи наявну потужність видобутку радонових вод та використовуючи існуючий потенціал санаторно-курортних закладів, на території міста пропонується будівництво нового санаторно-курортного закладу в лісовій зоні, медичного центру надання діагностичних та консультативних послуг, а також розширення туристично-розважальної інфраструктури.

Період впровадження бізнес-проєкту 12-48 місяців, а орієнтовна сума потрібних інвестицій становить близько 100 млн дол.

Ще один проєкт, інвесторів для якого шукає ОДА, пов’язаний із прикордонним розташуванням області, - на південному-заході Вінниччина по річці Дністер межує з Республікою Молдова. Будівництво мосту через річку Дністер між м. Ямпіль (Ямпільський район Вінницької області) та с. Косеуць (район Сорока Республіки Молдова) дозволить сформувати найкоротший шлях (скорочення шляху до 400 км) з Прибалтики і Азії на Балкани, а також з центральних та східних областей України до країн Європи, поліпшить соціально-економічну ситуацію України і Республіки Молдова, а також забезпечить стабільність розвитку даного регіону. Актуальність та необхідність даного проєкту була підтримана Урядами Республіки Молдова та України.

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Строк реалізації інвестиційного проєкту «Будівництво мостового переходу через р. Дністер» становить 48 місяців. Попередня розрахункова вартість реалізації інвестиційного проекту – 1,181 млрд грн, або 48,4 млн дол.