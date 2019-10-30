Нафта дешевшає на тлі тривог про торгівлю

Ціни на нафту знизилися у середу через побоювання про можливу відстрочку врегулювання торгової війни США і Китаю, які переважили скорочення запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,15 (0,24%) - до $ 61,44 за барель. На торгах у вівторок ціна збільшилась на $ 0,02 (0,03%) і становила на закриття $ 61,59 за барель.

Вартість ф'ючерсу на нафту WTI на грудень в електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася на $ 0,25 (0,45%), до $ 55,29 за барель. На попередніх торгах WTI знизилася в ціні на $ 0,27 (0,48%), до $ 55,54 за барель.

США і Китай продовжують працювати над проміжною торговою угодою, але вона, можливо, не буде завершена в термін - так, щоб лідери двох країн могли підписати угоду наступного місяця, сказав чиновник адміністрації США.

Як стало відомо напередодні зі звіту Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США знизилися на 708.000 барелів за тиждень, тоді як аналітики припускали, що вони виростуть на 494.000 барелів.

Також API повідомив про збільшення минулого тижня запасів у Кушингу, де зберігається нафта, якою торгують на NYMEX, на 1,22 млн барелів.

"Ринок більш уважно стежить за даними про американські запаси з урахуванням пом'якшення геополітичних ризиків", - зазначив аналітик сировинного ринку в Samsung Futures Кім Квангре.

Тим часом, напередодні міністр нафти Нігерії Тіміпре Сілва після зустрічі зі своїм саудівським колегою принцом Абдулазізом бен Сальманом заявив, що Саудівська Аравія готова знизити видобуток більш значною мірою, ніж передбачено угодою ОПЕК +.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,48 долара за барель, що на 11 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 61,59).