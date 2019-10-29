Працівник Нацбанку вимагав $50 тисяч хабаря за

Працівник Нацбанку вимагав $50 тисяч хабаря за "валютну" ліцензію

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Укрінформ
У Києві затримали працівника Національного банку України, який за 50 тисяч доларів обіцяв підприємцю посприяти в отриманні ліцензії на обмін валюти.
Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“У вівторок, 29 жовтня 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тис. доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, вказану суму головний спеціаліст НБУ хотів отримати від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Зазначається, що під час передачі частини обумовлених коштів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

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Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. На місці події тривають слідчі дії.

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