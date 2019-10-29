Працівник Нацбанку вимагав $50 тисяч хабаря за "валютну" ліцензію

“У вівторок, 29 жовтня 2019 року, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримано головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця у сумі 50 тис. доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, вказану суму головний спеціаліст НБУ хотів отримати від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Зазначається, що під час передачі частини обумовлених коштів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. На місці події тривають слідчі дії.