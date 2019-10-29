Верховна Рада ратифікувала угоду з урядом США по FATCA

Верховна Рада України в цілому прийняла закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA).

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

“Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), вчинену 7 лютого 2017 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати письмового повідомлення Україною Сполученим Штатам Америки про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною угодою”, - йдеться у повідомленні.

Угода спрямована на підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства та забезпечення застосування положень FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та автоматичного обміну інформацією відповідно до конвенції між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал та протоколу до неї, укладених у м. Вашингтон 4 березня 1994 року.

За законопроєкт № 0001 проголосувало 310 народних депутатів.

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Також Верховна Рада у зв’язку з ратифікацією угоди в першому читанні прийняла відповідні зміни до деяких законів України (підтримало 295 депутатів) та зміни до Податкового кодексу України (підтримало 250 депутатів).