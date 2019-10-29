У Мінекономіки заявляють про суттєве покращення настроїв іноземних інвесторів

В Україні відзначається суттєве покращення настроїв іноземних інвесторів, внутрішніх споживачів та бізнесу.

Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук на дискусійній панелі XVIII Форуму фінансових директорів України, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Наразі українська економіка є винятком серед глобальних світових трендів, адже, незважаючи на уповільнення зростання в багатьох країнах, в Україні відзначається суттєве покращення настрою іноземних інвесторів, внутрішніх споживачів та бізнесу”, - сказав Ніколайчук.

За його словами, сьогодні українська економіка знаходиться на низькому старті та готова до великого стрибка.

“Щодо важливих драйверів економічного зростання - це впровадження прозорого обігу землі, який має стимулювати надходження інвестицій, приватизація державних підприємств, а також реформа ринку праці”, - зазначив заступник міністра.

Також він підкреслив, що не менш важливим фактором для зростання економіки є послідовна політика дерегуляції та системне покращення умов ведення бізнесу в Україні.

У ході дискусії посадовець нагадав, що нещодавно уряд схвалив уточнені основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома можливими сценаріями, які були розроблені Мінекономіки.

“Ми розробили два сценарії макроекономічного прогнозу. У першому економіка в наступному році зростає на 3,7%, у другому за умови впровадження реформ, що мають покращити бізнес клімат - на 4,8%. Проте, по якому саме сценарію буде рухатись українська економіка, залежить від багатьох факторів, в тому числі ефективності роботи правоохоронних органів, антикорупційних установ та реалізації судової реформи”, - підсумував Ніколайчук.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Нацбанку, українські банки сподіваються на пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення у наступні 12 місяців. 74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних та роздрібних кредитів. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, що проводилося у вересні-жовтні 2019 року.