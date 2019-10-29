Електронні сервіси податкової не працюватимуть протягом трьох годин

Доступ до електронних сервісів Державної податкової служби буде частково обмежено сьогодні, з 18-ої до 21-ої години.

Про це повідомляє пресслужба відомства. "У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 29.10.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Милованов пропонує дискусію щодо податкової реформи ДПС просить вибачення за тимчасові незручності.