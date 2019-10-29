До BankID НБУ вже приєдналися 10 банків

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку вже приєдналися 10 банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Уже 10 банків приєдналися до системи BankID НБУ. .. На сьогодні до системи BankID НБУ підключені такі 10 банків: Forward Bank, Південний, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор-Банк, Банк Восток, Ідея Банк", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що BankID НБУ – це система Національного банку, яка забезпечує здійснення електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб. За її допомогою користувачі мають можливість легко та безпечно отримувати віддалений доступ до адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює вже відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.