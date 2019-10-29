Новим гендиректором МАГАТЕ стане аргентинець Рафаель Гроссі

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок більшістю голосів обрала кандидатуру представника Аргентини Рафаеля Гроссі для призначення новим генеральним директором агентства.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Під час закритого засідання пан Гроссі отримав підтримку 24 членів Ради керуючих, яка складається з 35 країн-членів - на 10 голосів більше, ніж отримав представник Румунії Корнел Ферута", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання Ради керуючих, відкрите для всіх держав-членів МАГАТЕ, відбудеться в середу з метою призначення Гроссі на посаду гендиректора.

У подальшому рішення Ради буде передано для затвердження Генеральній конференції МАГАТЕ, до складу якої входять представники всіх 171 держав-членів.

Новий генеральний директор, призначений на термін у чотири роки, стане шостим керівником МАГАТЕ з часу заснування агентства у 1957 році. Очікується, що він обійме посаду не пізніше 1 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня стало відомо, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. 25 липня Рада керуючих МАГАТЕ призначила постійного представника Румунії при міжнародних організаціях у Відні Корнела Ферута виконувачем обов’язків генерального директора на час до вступу на посаду нового керівника.