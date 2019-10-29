Новим гендиректором МАГАТЕ стане аргентинець Рафаель Гроссі
Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
"Під час закритого засідання пан Гроссі отримав підтримку 24 членів Ради керуючих, яка складається з 35 країн-членів - на 10 голосів більше, ніж отримав представник Румунії Корнел Ферута", - йдеться у повідомленні.
Наступне засідання Ради керуючих, відкрите для всіх держав-членів МАГАТЕ, відбудеться в середу з метою призначення Гроссі на посаду гендиректора.
У подальшому рішення Ради буде передано для затвердження Генеральній конференції МАГАТЕ, до складу якої входять представники всіх 171 держав-членів.
Новий генеральний директор, призначений на термін у чотири роки, стане шостим керівником МАГАТЕ з часу заснування агентства у 1957 році. Очікується, що він обійме посаду не пізніше 1 січня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня стало відомо, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. 25 липня Рада керуючих МАГАТЕ призначила постійного представника Румунії при міжнародних організаціях у Відні Корнела Ферута виконувачем обов’язків генерального директора на час до вступу на посаду нового керівника.