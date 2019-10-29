Кредиторам неплатоспроможних банків у вересні виплатили майже 625 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у вересні 2019 року погасив вимог кредиторам неплатоспроможних банків на 624,66 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У вересні 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 624,66 млн грн, в т.ч. 528,74 млн грн погашено кредиторам 3 черги, 2,09 млн грн – 4 черги, 0,41 млн грн – 5 черги, 93,42 млн грн – 7 черги", - йдеться в повідомленні.

В тому числі у вересні на позачергове задоволення вимог НБУ було спрямовано 45,34 млн грн.

Позачергові виплати здійснили такі банки: ПАТ "КБ "Надра" - 14,16 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 25,34 млн грн; АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - 0,41 млн грн; АТ "Родовід банк" - 5,43 млн грн.

Іншим забезпеченим кредиторам протягом вересня виплати банками не здійснювалися.

Усього протягом січня-вересня 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 2 000,24 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 757,37 млн грн).

Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 1 жовтня 2019 становить 40 816,72 млн грн, з яких 10 133,22 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 9 061,04 млн грн – НБУ).