Кредиторам неплатоспроможних банків у вересні виплатили майже 625 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"У вересні 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 624,66 млн грн, в т.ч. 528,74 млн грн погашено кредиторам 3 черги, 2,09 млн грн – 4 черги, 0,41 млн грн – 5 черги, 93,42 млн грн – 7 черги", - йдеться в повідомленні.
В тому числі у вересні на позачергове задоволення вимог НБУ було спрямовано 45,34 млн грн.
Позачергові виплати здійснили такі банки: ПАТ "КБ "Надра" - 14,16 млн грн; АТ "Дельта Банк" - 25,34 млн грн; АТ "Банк "Фінанси та Кредит" - 0,41 млн грн; АТ "Родовід банк" - 5,43 млн грн.
Іншим забезпеченим кредиторам протягом вересня виплати банками не здійснювалися.
Усього протягом січня-вересня 2019 року забезпеченим кредиторам погашено вимог на загальну суму 2 000,24 млн грн (в т.ч. НБУ – 1 757,37 млн грн).
Загальна сума задоволених за весь час вимог кредиторів неплатоспроможних банків станом на 1 жовтня 2019 становить 40 816,72 млн грн, з яких 10 133,22 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 9 061,04 млн грн – НБУ).