Північний потік не має такої гнучкості, як українська ГТС - Макогон

Українська газотранспортна система збільшила потужність прокачування газу в Європу на 60 млн кубометрів на добу, а Північний потік не має такої гнучкості поставок і не зможе покрити такі коливання в поставках.

Про це у Facebook написав керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Українська ГТС за добу збільшила прокачування газу в ЄС з 199 млн до 262 млн, тобто плюс 60 млн на добу - майже третина потужності Північного потоку. Європейські споживачі вчасно отримають газ для опалення своїх будинків", - написав Макогон.

За його словами, Північний потік не має такої гнучкості поставок і не зможе покрити такі коливання в поставках.

"Європі доведеться використовувати інші інструменти (ПСГ, ЛНГ), що, звичайно, позначиться на кінцевій ціні газу для їхніх споживачів. Продовження транзитного контракту на 10-15 років - це взаємовигідне рішення для всіх сторін, але, звичайно, якщо йдеться лише про економіку" , - зазначив Макогон.

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Газотранспортна система (ГТС) України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. ГТС «Укртрансгазу» складається з магістральних газопроводів (довжина яких 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні), розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій (71 компресорна станція загальною потужністю 5405 МВт). Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд м куб. на рік, на кордонах України з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою - 178,5 млрд м куб. на рік, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд м куб. на рік.