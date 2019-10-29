Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Інтеграл-банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "Інтеграл-банк" по 26 листопада 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 24 жовтня 2019 року №2710 про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Інтеграл-банк" (далі – ПАТ "Інтеграл-банк") строком на один рік з 27 листопада 2019 року до 26 листопада 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ "Інтеграл-банк", визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Андронову Олегу Борисовичу строком на один рік з 27 листопада 2019 року до 26 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 25 листопада 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв постанову №816 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Інтеграл-банк".

ПАТ "Інтеграл-банк" був визнаний проблемним у серпні 2015 року через невиконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та кредиторами. Після віднесення ПАТ "Інтеграл-банк" до категорії проблемних було встановлено факти невідображення ним у бухгалтерському обліку документів клієнтів, що не виконані у встановлений законодавством строк. Також погіршилися фінансові показники діяльності банку. Через відсутність коштів банк не виконував своєчасно та в повному обсязі законні вимоги вкладників та інших кредиторів.