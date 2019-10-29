Укргідроенерго цьогоріч сплатило майже 2,4 мільярда до бюджетів усіх рівнів

ПрАТ "Укргідроенерго" за січень-вересень 2019 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 2 392,1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом багатьох років ПрАТ «Укргідроенерго» є сумлінним платником податків. За підсумками роботи 9 місяців 2019 року Товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 2 392,1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що чистий фінансовий результат за результатами 9 місяців 2019 року становить 2 266,9 млн грн.

"Прибуткова діяльність Товариства протягом останніх 10 років є високим позитивним показником", - наголосили у пресслужбі.

Як повідомлялось, Укргідроенерго увійшло до ТОП-10 державних підприємств за обсягом отриманого чистого прибутку, посівши 3-тю сходинку з показником чистого прибутку за перше півріччя 2019 року в 1,19 млрд грн.