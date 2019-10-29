Середня зарплата за рік зросла на 18,2%

Середня номінальна зарплата українців за вересень 2019 року на 18,2% більша за ту, яку вони отримали за вересень 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За вересень 2019 року середня номінальна зарплата в Україні становила 10 687 грн, що на 18,% більше, ніж за вересень 2018 року.

Найбільшу зарплату за минулий місяць отримали працівники у сфері фінансової та страхової діяльності — в середньому 17 929 грн (на 12,4% більше, ніж за вересень 2018 року). На другому місці за цим показником галузь інформації та телекомунікацій (17 072 грн, на 19,3% більше), на третьому — сфера державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (15 140 грн, на 16,5% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за вересень 2019 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 784 грн, на 13,2% більше, ніж за вересень 2018 року), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (6 916 грн, на 20,7% більше), освіти (8 439 грн, на 17,6% більше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за вересень 2018 року становила по Україні 9 042 грн, що на 23,0% більше, ніж за вересень 2017 року.