Кабмін затвердив положення про Координаційну раду з питань мікропідприємництва

Кабінет міністрів затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва.

Про це за підсумками виїзного засідання уряду у м. Маріуполь Донецької області 28 жовтня повідомляє Урядовий портал.

“На виконання Указу Президента України від 17 жовтня уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради - покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП)”, - йдеться у повідомленні.

Кабмін також вдосконалив процедуру відбору майбутніх чиновників. Відтепер тестування кандидатів на посади буде проводитися в Центрі оцінювання Національного агентства України з питань державної служби, що означає більш зручне та організоване тестування для усіх учасників, а також зменшить витрати часу конкурсних комісій та покращить прозорість оцінки результатів кандидатів.