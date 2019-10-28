В Офісі Президента розповіли, для кого подешевшає електроенергія

Зниження ціни на ринку електроенергії призведе до того, що рахунки за електроенергію для шкіл, лікарень, дитячих садочків, університетів, військових частин будуть меншими.

Такий допис оприлюднив у Facebook Офіс Президента.

“Останнім часом ми спостерігаємо зниження ціни на електричну енергію на ринку “на добу наперед”. Електроенергія за два місяці подешевшала майже на 14%, або більш ніж на 20 копійок.

Як результат – рахунки за електроенергію для шкіл, лікарень, дитячих садочків, університетів, військових частин будуть меншими. Ми заощадимо кошти українських платників податків.

Дешевшою електроенергія буде для малого, середнього, великого бізнесу, для водоканалів, електротранспорту та інших комунальних підприємств. І це важливо, адже собівартість їхніх товарів і послуг прямо впливає на ціни та тарифи для всіх українців”, - заявляють в ОП.

А також додають, що від конкуренції “виграє кожен український споживач та українська економіка загалом”.

Як повідомляв Укрінформ, 11 жовтня ПАТ "Центренерго" оголосило, що з листопада 90% своєї електроенергії буде продавати на "ринку на добу наперед" (РДН), а лише 10% виробітки буде реалізовуватися на ринку двосторонніх договорів.

Ринок електричної енергії в Україні стартував 1 липня. Того ж дня пройшли перші торги електроенергією на добу наперед.