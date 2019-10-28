Україна наростила експорт зерна та борошна

З 1 липня, коли розпочався новий 2019/2020 маркетинговий рік, по 28 жовтня Україна експортувала на 5 млн тонн зернових культур більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону, - загалом 17,940 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба інформаційно-аналітичного порталу АПК України.

“Станом на 28 жовтня з початку 2019/2020 маркетингового року було експортовано 17 940 тонн зернових культур, що на 5 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого МР”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, на зовнішні ринки поставлено: пшениці – 10,9 млн тонн; ячменю – 3,2 млн тонн; жита – 5 тис. тонн; кукурудзи – 3,6 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 109,7 тис. тонн, що на 45,6 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР.