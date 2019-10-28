Меморандум щодо водопостачання Маріуполя підпишуть на інвестфорумі

Тристоронній меморандум про співпрацю в межах проєкту щодо водопостачання та водоочищення Маріуполя буде підписано під час першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Прем’єр-міністр України привітав підписання тристороннього меморандуму між урядом Франції, Європейським інвестиційним банком та м. Маріуполь щодо співпраці в рамках проєкту водоочищення та водопостачання м. Маріуполя, яке відбудеться 29 жовтня 2019 року в Маріуполі на інвестиційному форумі Re:Think. Invest in Ukraine", -йдеться у повідомленні.

Про це йшлося під час зустрічі Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука та Віцепрезидента Європейського інвестиційного банку Вазила Гудака.

Сторони обговорили розширення портфоліо проєктів, які здійснюються в Україні за підтримки ЄІБ.

Гончарук зазначив, що Європейський інвестиційний банк є одним із найважливіших партнерів українського уряду. Зокрема, загальна сума кредитування, яку Україна отримала в рамках проєктів розвитку державного управління – 5,9 мільярда євро.

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку, в свою чергу, привітав Прем‘єр-міністра з нещодавнім призначенням, наголосив на зацікавленості ЄІБ у продовженні співпраці з Україною та висловив підтримку державі на її євроінтеграційному шляху.

Гончарук наголосив на тому, що уряд України відкритий до співпраці в рамках проєкту «Європейські дороги ІІІ», програми розвитку професійно-технічної освіти, реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль» та інвестиційної програми АТ «Укрпошта».

Глава українського уряду також висловив сподівання, що програми співпраці включатимуть підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток інфраструктури, зокрема системи громадського транспорту, а також підвищення енергоефективності. Він подякував за підтримку гуманітарних проєктів та проєктів із відновлення, які реалізуються за підтримки ЄІБ в контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської областей, та висловив сподівання на продовження цієї співпраці.