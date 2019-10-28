Авторські права по-новому: в уряді обіцяють, що вакуум на ринку триватиме недовго

28 жовтня завершується прийом заявок від організацій колективного управління (ОКУ), які збиратимуть роялті для авторів від користувачів авторської продукції.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович, коментуючи проблеми доступу України до Генералізованої системи преференцій США (GSP) та дій уряду у сфері захисту прав інтелектуальної власності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

""Україна дійсно зробила цілий ряд кроків у цій сфері (захисту авторських прав - ред.). Один із ключових кроків був зроблений кілька років тому, коли було прийнятий закон про організацію колективного управління. Після чого Мінекономіки було призначено три організації колективного управління, які збирають роялті для авторів від користувачів авторської продукції, такої як музика, відео і інші твори. Сьогодні - останній день надання заявок (на конкурс- ред.), де мають бути призначені організації колективного управління. Ми продовжуємо приймати заявки", - розповів Романович.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка додав, що йдеться про 5 конкурсів на ОКУ в таких сферах, як публічне сповіщення музичних і драматичних творів, ретрографічне відтворення, публічне виконання музичних недраматичних творів, відтворення в домашніх умовах і наслідування.

"Тобто це 5 основних видів авторських прав, з яких формується ринок винагороди за використання авторських прав і які є найбільш суттєвими для розвитку креативної індустрії", - вважає Качка.

Він пояснив, що одна з особливостей законодавства, яке було схвалене влітку минулого року, полягає в тому, що із завершенням прийняття заявок на цей конкурс скасовується дія раніше виданих свідоцтв на організацію колективного управління.

"Тому ми працюємо над тим, шоб якомога швидше провести цей конкурс, щоб цей вакуум, який утвориться, був якомога коротшим і ми змогли перейти до чистого, легального ринку колективного управління авторськими та суміжними правами, якому всі довіряють",- сказав Качка.

За його словами, мета уряду в цій сфері - зростання сплати авторської винагороди, що "має заохотити всіх, має заохотити українських людей вірити в український ринок, більше творити, більше заробляти, і це має підштовхнути економічний розвиток як такий".

Як повідомляв Укрінформ, необхідність реєстрації ОКУ за новою процедурою визначена Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» від 15 травня 2018 року.

У лютому 2019 року Мінекономрозвитку заявляло, що з 22 квітня цього року будуть припинені повноваження організацій колективного управління, що до цього моменту діяли на території України. Виняток становлять ОКУ, що мають свідоцтва уповноважених у таких сферах колективного управління, як відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях аудіо- та відеозаписів, публічне виконання аудіо- та відеозаписів, трансляція аудіо- та відеозаписів в ефір та через кабель. Повноваження ОКУ в цих сферах діятимуть до вересня.

Також очікувалось, що до 22 жовтня 2019 року буде ліквідоване Українське агентство з авторських і суміжних прав, яке раніше виконувало функції державної організації колективного управління.

Організації колективного управління - це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.