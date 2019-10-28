Укртрангаз на 26% збільшив інвестиції в газотранспортну систему

АТ «Укртрансгаз» завершило третій квартал 2019 року рекордним обсягом капітальних інвестицій в українську ГТС - майже 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"За 9 місяців 2019 року АТ «Укртрансгаз» інвестувало в забезпечення надійної роботи газотранспортної системи України 3,498 млрд грн (без ПДВ). Це на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року та найбільша сума за останні 6 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що капітальні інвестиції за три квартали поточного року становили 1,362 млрд грн, виконання програми поточних ремонтів та технічного обслуговування – 2,136 млрд грн.

Серед найбільш вартісних проектів з капітальних інвестицій цьогоріч: реконструкція КС «Бар», модернізація КС «Гребінківська», ремонт систем одоризації газу на газорозподільних станціях, реконструкція систем автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами на КС «Долина» та КС «Ужгород», технічне переоснащення та реконструкція систем електропостачання на ДКС «Угерсько», КС «Бердичів» і КС «Лубни».

"За останні роки значно збільшено фінансування виробничих програм з модернізації та технічної підтримки ГТС, що дає можливість на десятиліття продовжити термін надійної експлуатації газотранспортної інфраструктури Укртрансгазу та гарантувати стабільне транспортування та транзит газу як українським, так і європейським споживачам", - наголосили в Укртрансгазі.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укртрансгаз" повністю завершило підготовку газотранспортної системи України до осінньо-зимового сезону 2019/2020 років. У сховищах накопичено рекордні 21,6 млрд кубометрів газу.