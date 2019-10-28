Гончарук планує залучити на реконструкцію аеродрому «Запоріжжя» понад 611 мільйонів

Влада планує у рамках державної програми розвитку аеропортів залучити понад 611 млн грн на реконструкцію аеродрому «Запоріжжя» до 2023 року.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Завдяки державній програмі розвитку аеропортів плануємо залучити більше 611 млн грн на реконструкцію аеродрому «Запоріжжя» до 2023 року”, - написав глава уряду.

Гончарук зазначив, що реконструкція аеропорту ведеться. Урядова делегація змогла у цьому переконатися, коли побувала на відремонтованій злітно-посадковій смузі запорізького аеропорту. Ремонтні роботи там завершили тиждень тому.

“На цей аеропорт у нас з міністром Владиславом Криклієм амбітні плани. Уже в грудні завершується будівництво та починає працювати новий термінал площею більше 12,5 тис. кв. м. Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину - 250 - на міжнародних рейсах та 150 - на внутрішніх”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

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Він нагадав, що минулого тижня один із найбільших світових лоукостерів WizzAir відкрив 6 нових рейсів у Європу із Запоріжжя, а SkyUp запустив рейс Київ - Запоріжжя 6 днів на тиждень.