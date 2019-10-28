Зняття обмежень на імпорт: у Мінекономіки очікують активізації торгівлі зі США

В Україні очікують активізації торгівлі зі США після рішення президента Дональда Трампа про зняття обмеження на імпорт 155 видів товарів українського походження з високою доданою вартістю.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка на пресконференції у Києві щодо проблеми доступу України до Генералізованої системи преференцій США (GSP) та дій уряду у сфері захисту прав інтелектуальної власності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В суботу по Києву, у п'ятницю ввечері по Вашингтону вийшла новина про те, що Президент США Дональд Трамп видав прокламацію, якою повернув Україну до загальної системи преференцій",- сказав Качка.

Він нагадав, що загальна система преференцій США діє з 50-х років минулого століття і передбачає надання безмитного доступу на ринок Сполучених Штатів для деяких товарів виробництва країн що розвиваються.

"Україну було приєднано до цієї системи у 2015 році, і з того часу ми змогли експортувати у США товарів на десятки мільйонів доларів. Але важливий не стільки обсяг, скільки те, що експортувалися товари з високою доданою вартістю, продукти глибокої переробки", - повідомив заступник міністра.

За його словами, у позаминулому році Україну було виключено з цієї системи, і безмитний імпорт у США 155 видів товарів українського походження був призупинений.

"І зараз, коли зняття цих обмежень по 155 товарах відбудеться, ми очікуємо, що торгівля зі США активізується", - заявив Качка.

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Як повідомлялося, Трамп 26 жовтня підписав указ про відновлення безмитного режиму щодо низки товарів з України. За даними Білого дому, це рішення було прийнято через те, що Україна «забезпечила ефективний захист прав інтелектуальної власності», добившись прогресу в даному напрямку.

Дію торгових привілеїв було призупинено в грудні 2017 року, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності.