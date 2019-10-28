НБУ оновлює вимоги до захисту приміщень для операцій з цінностями

НБУ оновлює вимоги до захисту приміщень для операцій з цінностями

Укрінформ
Національний банк України оприлюднив для обговорення проєкт постанови Правління щодо організації захисту приміщень, де здійснюються операції з цінностями. 

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України має намір оновити вимоги до захисту приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями. Зокрема, регулятор пропонує поширити чинні вимоги з організації захисту приміщень на юридичних осіб, що отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, а також на їхні структурні підрозділи, у яких здійснюються операції з цінностями", - ідеться в повдіомленні.

Також Національний банк, ураховуючи обсяги цінностей, надасть банкам право самостійно обирати:

варіант облаштування робочого місця працівника банку, що працює з готівкою;

необхідність облаштування приміщень системами відеоспостереження;

можливість зберігання цінностей у пункті дистанційного обслуговування, що розташований в селищі або селі тощо.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні"(далі – проєкт Постанови), що розміщений для громадського обговорення на офіційному сайті НБУ.

Читайте також: НБУ прискорює зниження облікової ставки. Та кредити усе ще дорогі

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймають до 25 листопада 2019 року на поштову або електронну адресу Нацбанку.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-