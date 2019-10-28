НБУ оновлює вимоги до захисту приміщень для операцій з цінностями

Національний банк України оприлюднив для обговорення проєкт постанови Правління щодо організації захисту приміщень, де здійснюються операції з цінностями.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України має намір оновити вимоги до захисту приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями. Зокрема, регулятор пропонує поширити чинні вимоги з організації захисту приміщень на юридичних осіб, що отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, а також на їхні структурні підрозділи, у яких здійснюються операції з цінностями", - ідеться в повдіомленні.

Також Національний банк, ураховуючи обсяги цінностей, надасть банкам право самостійно обирати:

варіант облаштування робочого місця працівника банку, що працює з готівкою;

необхідність облаштування приміщень системами відеоспостереження;

можливість зберігання цінностей у пункті дистанційного обслуговування, що розташований в селищі або селі тощо.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні"(далі – проєкт Постанови), що розміщений для громадського обговорення на офіційному сайті НБУ.

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймають до 25 листопада 2019 року на поштову або електронну адресу Нацбанку.