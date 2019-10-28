У НБУ пояснили деталі проведення перевірок банків щодо кредитних ризиків

Працівники НБУ, котрі перевіряють банки, не мають відношення до надання кредитів позичальникам та до можливих зловживань банків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк повідомляє, що здійснює перевірки банківських установ, зокрема щодо дотримання адекватності розрахунку банком кредитних ризиків вимогам законодавства України. Ціль таких перевірок – оцінка кредитного ризику банку в межах чинного законодавства України. Водночас працівники Національного банку, що здійснюють перевірки банків, не мають відношення до надання банками кредитів позичальникам та до можливих зловживань банків зі заставним майном за такими кредитами і, відповідно, до нанесення банкам збитків у результаті своєї діяльності. Їхнє завдання – здійснити оцінку кредитного ризику, а не встановлювати факт привласнення чи здійснення інших зловживань зі заставним майном", - ідеться в повідомленні.

Крім того, перевірка сформованих банком "Богуслав" резервів проводилася Національним банком набагато пізніше (близько трьох років після надання банком кредиту), тому не могла бути пов’язаною з будь-якими зловживаннями стосовно видачі цього кредиту, що можуть бути виявлені у процесі слідства.

Як повідомлялось, 25 жовтня 2019 року пресслужба Прокуратури міста Києва поширила інформацію про оголошення підозри старшому економісту департаменту виїзних перевірок банків НБУ, який, незважаючи на нібито відсутність заставного майна банку "Богуслав", підписав акт про його перевірку. Також повідомлено, що дії працівника Національного банку України кваліфіковано за ч.2 ст.366 КК України ("Службове підроблення").

Національний банк заявляв про готовність всебічно сприяти слідству, надаючи, зокрема, інформацію щодо процедур нагляду та перевірок банків.