Радник Прем'єра каже, що земельне питання “обросло” міфами

У будь-якому форматі земельної реформи іноземці не зможуть купити українську землю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник Прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак, коментуючи запланований на наступний тиждень розгляд Верховною Радою законопроєкту №2178-10 щодо земельної реформи.

"Іноземці в будь-якому форматі реформи не зможуть купити землю. Це зможуть зробити тільки українські компанії. Дискусія точиться навколо того, можуть там бути іноземні інвестиції чи ні. Але в будь-якому випадку це будуть українські компанії, які працюють за українськими законами і платять податки в Україні", - наголосив Мушак.

Він нагадав, що реформу в Україні впроваджують з 1990 року. Старт дала Верховна Рада УРСР, коли прийняла постанову, в якій зазначила, що всі відносини повинні бути ринковими, а земля повинна стати приватною власністю.

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"Тому насправді, скільки ми б не чекали, глобально в суспільстві думка не зміниться. Протягом останніх двадцяти років ця думка плюс-мінус 70 на 30. Земельне питання дуже сильно заміфологізоване", - пояснив політик.

При цьому, він переконаний, що відкладати земельну реформу не треба, а чітко зрозуміти: "Якщо зараз, коли нова влада має феноменальний рівень підтримки, не зробити реформу, то вона не буде зроблена ніколи".