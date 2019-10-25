Керівники Нафтогазу та Газпрому мають зустрітися у понеділок в Брюсселі

Керівники Нафтогазу та Газпрому мають зустрітися у понеділок в Брюсселі

Укрінформ
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович головуватиме 28 жовтня на четвертому раунді тристоронніх газових переговорів між РФ та Україною.

Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.

"У понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ та Україною щодо довготермінового транзиту газу територією України після 2019 року", - йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Напередодні тристоронньої зустрічі віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович проведе двосторонні переговори з обома делегаціями: України на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем та делегацією РФ на чолі з міністром енергетики Олександром Новаком. На перемовинах також будуть присутні керівники Нафтогазу та Газпрому.

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"Я хочу розвинути конструктивний дух, що з'явився під час наших останніх переговорів, коли ми дійшли до зближення позицій з деяких питань", - сказав Шефчович.

На переговорах сторони зосередяться на таких напрямках як відображення енергетичних правил ЄС у майбутній рамковій угоді, необхідну тривалість майбутньої угоди, необхідні обсяги, тарифи.

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Попередні раунди тристоронніх переговорів на політичному рівні відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня 2019 року та 19 вересня 2019 року.

Тристороння зустріч розпочнеться о 14:30, після чого запланована пресконференція Мароша Шефчовича.

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