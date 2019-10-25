Керівники Нафтогазу та Газпрому мають зустрітися у понеділок в Брюсселі

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович головуватиме 28 жовтня на четвертому раунді тристоронніх газових переговорів між РФ та Україною.

Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.

"У понеділок, 28 жовтня, у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між РФ та Україною щодо довготермінового транзиту газу територією України після 2019 року", - йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Напередодні тристоронньої зустрічі віцепрезидент Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович проведе двосторонні переговори з обома делегаціями: України на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем та делегацією РФ на чолі з міністром енергетики Олександром Новаком. На перемовинах також будуть присутні керівники Нафтогазу та Газпрому.

"Я хочу розвинути конструктивний дух, що з'явився під час наших останніх переговорів, коли ми дійшли до зближення позицій з деяких питань", - сказав Шефчович.

На переговорах сторони зосередяться на таких напрямках як відображення енергетичних правил ЄС у майбутній рамковій угоді, необхідну тривалість майбутньої угоди, необхідні обсяги, тарифи.

Попередні раунди тристоронніх переговорів на політичному рівні відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня 2019 року та 19 вересня 2019 року.

Тристороння зустріч розпочнеться о 14:30, після чого запланована пресконференція Мароша Шефчовича.