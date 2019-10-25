Дохід від грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів — Маркарова

За консервативними розрахунками дохід від грального бізнесу може становити 5-9 мільярдів гривень.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю lb.ua.

"За нашими консервативними розрахунками, це (дохід від грального бізнесу - ред.) 5-9 мільярдів гривень ресурсу, який може бути повноцінно мобілізований, якщо все запрацює", - зазначила вона.

Водночас вона зазначила, що законопроєкт про гральний бізнес доопрацьований і переданий у Верховну Раду.

"Це ж стосується і законопроєкту про легалізацію видобутку бурштину. Це реалістичні доходи, які можуть бути закладені в проєкті бюджету", - додала міністр.

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За її словами, дохід від законопроєкту про видобуток бурштину наразі ще обраховується.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, який отримав номер 2285.