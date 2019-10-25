У Варшаві проходять переговори щодо збільшення квоти на перевезення для України

У Варшаві 24-25 жовтня проходять переговори української та польської делегацій щодо збільшення квоти на автомобільні вантажоперевезення для української сторони.

Про це повідомило посольство України в Польщі.

“Українська та польська делегації на чолі з міністрами інфраструктури України та Польщі Владиславом Криклієм та Анджеєм Адамчиком обговорюють у Варшаві питання двостороннього співробітництва у сфері транспорту і міжнародних перевезень”,- йдеться в повідомленні.

Як інформувалося, кілька днів тому у телефонній розмові Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук з главою польського уряду Матеушем Моравецьким зазначив, що нестача дозволів з боку Польщі на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень “створює проблеми для тисяч українців, а також є чинником штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин”.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Польща знизила кількість дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів до 160 тис. Тоді як у 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.