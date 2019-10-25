Україна серед лідерів у відкритості даних суверенних емітентів

Україна згідно зі щорічним рейтингом Інституту міжнародних фінансів (IIF) увійшла до ТОП-3 країн із найбільшим прогресом серед країн, що розвиваються, у відкритості даних суверенних емітентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Інститут міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF) випустив щорічний рейтинг якості взаємодії суверенних емітентів із міжнародними портфельними інвесторами та відкритості даних і відзначив Україну як одну з топ 3 країн з найбільшим прогресом у відкритості даних серед країн, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році оцінка України в сфері відносин з інвесторами (investor relations, IR) зросла на 3,5 бала, збільшившись з 36,5 до 40 з максимальних 42 балів завдяки продовженню політики відкритості та прозорості, застосування Мінфіном найкращих світових практик у сфері взаємодії з міжнародними портфельними інвесторами.

У міністерстві додали, що у цьогорічному звіті IIF Україна стала однією з трьох країн (разом з Ганою та Угорщиною) з найбільшим прогресом у сфері якості поширення даних суверенними емітентами: оцінка відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 до 36 з 44 максимальних.

Зокрема, IIF відзначив у своєму звіті, що прогресу вдалось досягти завдяки частковому впровадженню обліку за методологією IMF GFSM 2001, оприлюдненню графіка погашення державного боргу щоквартально та публікації графіка погашення валового зовнішнього боргу.

Як повідомлялось, Інститут міжнародних фінансів (IIF) – це глобальна асоціація фінансових інституцій, яка налічує близько 450 членів з більш як 70 країн. Місія інституту полягає в підтримці фінансової індустрії, сприянні стратегічному управлінню ризиками; розробці найкращих практик галузі. Членами ІІF є комерційні та інвестиційні банки, компанії з управління активами, страхові компанії, суверенні інвестиційні фонди, хедж-фонди, центральні банки та банки розвитку.

IIF розробив 20 критеріїв для оцінки практик відносин з інвесторами (IR) та 23 критерії для оцінки якості поширення даних суверенними емітентами, що представлені на міжнародних ринках капіталу.

У 2018 році Інститут міжнародних фінансів також визнав найбільший прогрес України: оцінка практик України в сфері відносин з інвесторами зросла на 20 балів - із 16 до 36,5 із максимальних 42.