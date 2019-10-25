В Україні промислове виробництво залишається на минулорічному рівні

За три квартали 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні не змінились у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-вересень 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року виробництво промислової продукції не змінилось. Втім, у переробній промисловості виробництво зменшилось на 0,6%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно збільшилось на 2,2%.

За три квартали 2019 року в Україні було видобуто 19,3 млн тонн кам’яного вугілля (на 1,7% більше, ніж за три квартали 2018 року), 1,28 млн тонн сирої нафти (на 6,4% більше), 534 тис. тонн газового конденсату (на 9,1% більше), 15,3 млрд кубометрів природного газу (на 0,6% більше), 121 млн тонн залізних руд (на 0,2% менше).

Також за вказаний період було вироблено 1 296 тис. кубометрів цегли керамічної (на 4,4% менше, ніж за січень-вересень 2018 року), 6,8 млн тонн цементу (на 1,4% менше), 15,47 млн тонн чавуну (на 1,3% більше), 7,24 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,0% більше).

Електроенергії за три квартали 2019 року було вироблено на 2,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року — 112,2 млрд кВт-годин.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року. Зокрема, у переробній промисловості виробництво в минулому році збільшилось на 0,2%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — на 2,1%.