В Укрспирті та Агрофонді проведуть позачерговий аудит
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.
“Буде проведено позачерговий внутрішній аудит концерну Укрспирт та Агрофонду, чиї керівники були звільнені або відсторонені”, - написав Милованов.
У дорученні міністра до начальника управління внутрішнього аудиту Ганни Чорнуцької зазначено “Організувати проведення позапланових внутрішніх аудитів діяльності Публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд” та “державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн “Укрспирт”).
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 23 жовтня звільнив голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу, виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка, та відсторонив від роботи голову правління ПАТ “Аграрний фонд України” Андрія Радченка.
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва й обігу харчового та інших видів етилового спирту. Документом передбачається скасування державної монополії на виробництво спирту в Україні з 1 січня 2020 року.
Ще раніше в уряді заявляли, про наміри провести приватизацію ДП Укрспирт", що за попередніми підрахунками дозволить поповнити державний бюджет на 6-7 млрд грн та скоротити тіньовий обіг спирту.