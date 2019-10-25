В Укрспирті та Агрофонді проведуть позачерговий аудит

У ДП "Укрспирт" та ПАТ "Аграрний фонд України" проведуть позачерговий внутрішній аудит.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Буде проведено позачерговий внутрішній аудит концерну Укрспирт та Агрофонду, чиї керівники були звільнені або відсторонені”, - написав Милованов.

У дорученні міністра до начальника управління внутрішнього аудиту Ганни Чорнуцької зазначено “Організувати проведення позапланових внутрішніх аудитів діяльності Публічного акціонерного товариства “Аграрний фонд” та “державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерн “Укрспирт”).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 23 жовтня звільнив голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапу, виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка, та відсторонив від роботи голову правління ПАТ “Аграрний фонд України” Андрія Радченка.

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва й обігу харчового та інших видів етилового спирту. Документом передбачається скасування державної монополії на виробництво спирту в Україні з 1 січня 2020 року.

Ще раніше в уряді заявляли, про наміри провести приватизацію ДП Укрспирт", що за попередніми підрахунками дозволить поповнити державний бюджет на 6-7 млрд грн та скоротити тіньовий обіг спирту.